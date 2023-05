Vetternwirtschaft Naiv, betriebsblind, dreist

Happichs Rat an Manager: Erstens sollte er eine innere Überzeugung haben. Zweitens müsse er Rückgrat zeigen und zu seinen Werten auch in schweren Zeiten, dann also, wenn es ihn etwas kostet, stehen. Drittens müsse er vorleben, wovon er überzeugt ist, sich also selbst im Alltag an das halten, was er sagt. Seine Taten müssen sich mit seinem Diskurs decken. Und viertens müsse er in seiner Kommunikation transparent, klar und berechenbar sein. „Hat ein Manager das für sich klar und steht für ihn sein Einstellungsgrundgerüst, dann wirkt er glaubwürdig und das wiederum führt zu Vertrauen und zu Einfluss“, sagt Happich. Das sei das Gegenmittel zu Misstrauen beziehungsweise Vetternwirtschaft, so die Personalexpertin.