Vier-Tage-Woche in der Industrie „Sie kriegen das als Unternehmen nicht hin“

An welche Mitarbeiter denken Sie da?

An Ingenieurinnen und Ingenieure, MINT-Fachkräfte und neue Berufe wie Wasserstofftechnikern. Aber auch Schlosser, Schweißer, Maschinenanlagenführer sind heute schwierig zu bekommen. Doch selbst wenn jemand von vornherein sagt, dass er eh nur Homeoffice machen will, dann können wir selbst diese Leute beschäftigen. In der IT etwa.