Vier-Tage-Woche: „Wir sind mit dem Modell hier allein auf weiter Flur“

WirtschaftsWoche: Herr Diehl, ab April arbeiten die Beschäftigten in der Fertigung an zwei deutschen Standorten nur noch von Montag bis Donnerstag. Wie kommt’s?

Stefan Diehl: Unsere Arbeitenden haben jahrelang immer wieder Überstunden gemacht. Seit dem Camping-Boom durch die Coronapandemie haben sie in Absprache mit dem Betriebsrat 38,5 Stunden gearbeitet, statt den tariflich vereinbarten 35 Stunden. Auch wenn die Nachfrage hoch bleibt, ist es jetzt einfach an der Zeit, zur Regelarbeitszeit zurückzukehren. Dadurch stellte sich für uns die Frage, wie die 35 Stunden aufgeteilt werden sollen und was wir möglicherweise optimieren können.