Virtuelle Hauptversammlung „Träfe sich der Bundestag virtuell, hieße es, die Demokratie sei in Gefahr“

Im vergangenen Jahr fanden an einigen Tagen besonders viele HVs auf einmal statt. Fördert die virtuelle HV solche Ballungen?

Tatsächlich gab es letztes Jahr an einzelnen Tagen sehr viele HV-Termine. Das hat es Aktionärsvertretern und institutionellen Investoren schwierig bis unmöglich gemacht, an allen Versammlungen teilzunehmen. Ich sehe diese Entwicklung sehr kritisch. Es ist allerdings kaum möglich, Unternehmen in diesem Punkt Absicht nachzuweisen. Es ist nicht verboten, Termine gleichzeitig stattfinden zu lassen. Aktionäre sind hier auf das Wohlwollen der Unternehmen angewiesen. Man kann diese Entwicklung auch nicht unbedingt auf den Trend zur virtuellen HV zurückführen: Ein Dutzend Präsenz-HVs oder mehr, an einem einzigen Tag, sind ebenfalls nicht zu schaffen.