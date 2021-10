Von Balzac über Mann bis heute Die Top-Ten der Wirtschafts-Literatur – Teil 2

Balzacs La Comédie humaine umfasst rund 90 Romane, Geschichten, Erzählungen. Lesen Sie sie. Alle. Es gibt keine bessere Netflix-Serie, schon gar nicht in Buchform. Alles, was die Produzenten von The Wire und The Sopranos, von Fargo und Narcos, von Homeland und Breaking Bad ersonnen haben, findet sich bei Balzac nicht nur vorgebildet, sondern gleichsam ex ante vereint: Was für ein monumentales Sittengemälde der französischen Gesellschaft im frühen 19. Jahrhundert! Was für eine monströse literarische Historienmalerei, voller Themen, Personen und Handlungen, die zeit- und buchübergreifend in Erscheinung treten, voller Köpfe und Karrieren, Begegnungen und Affären, ohne Anfang und ohne Ende, alles mal kunstvoll verdichtet, mal essayistisch reflektiert, mal journalistisch lässig hingeworfen: das ganze Leben und Streben und Sterben des Menschen anhand von 2000 Figuren, grandios verwebt, verzahnt, verästelt und vertändelt: La Comédie humaine.