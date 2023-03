Von gläsernen Decken zu gläsernen Klippen Ein Leitfaden für den perfekten Sprung

Um eine Chance zu haben, Ihre Leistungsziele rechtzeitig und im Rahmen des Budgets zu erreichen, müssen Sie die Initiative ergreifen und Zeit investieren, um die Klippe vollständig zu erkunden - in der Regel haben Sie zwei bis vier Wochen Zeit, um die Gelegenheit zu bewerten. Bitten Sie zunächst den Personalverantwortlichen, die erwarteten Leistungsziele, Fristen und das Budget zu umreißen. Ermitteln Sie dann alle weiteren Beteiligten, die mit dem Problem zu tun haben, einzelne Mitarbeiter und ihre Vorgesetzten, kooperierende interne Geschäftseinheiten und strategische Partner. Sie können auch vertrauenswürdige Berater innerhalb Ihres Netzwerks konsultieren, die eine Kunden- oder Lieferantenperspektive in Bezug auf das vorliegende Problem einnehmen können. Planen Sie dann Gespräche mit dem Personalverantwortlichen und den einzelnen Interessengruppen ein, um die Situation in Bezug auf die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sorgfältig zu prüfen.