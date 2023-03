Von gläsernen Decken zu gläsernen Klippen Ein Leitfaden für den perfekten Sprung

Der zweite Grund liegt ebenfalls in der Identität des Bewerbers oder der Bewerberin. Frauen und einige ethnische Minderheiten sind die erste Wahl, wenn es um die Lösung von Krisen in Bezug auf die Arbeitsmoral oder das Engagement geht, da diesen Führungspersönlichkeiten die stereotype "weibliche Note" zugeschrieben wird, die sich durch partizipative Führung, Verständnis, Intuition, Hilfsbereitschaft sowie soziale und emotionale Intelligenz auszeichnet. Erfordert die Krise dagegen eine so genannte männliche Eigenschaft wie Entschlusskraft oder betrifft sie stereotypische Männerdomänen wie Finanzen oder IT, werden männliche Kandidaten aus ethnischen Minderheiten bevorzugt.