Von Japan lernen Wie japanische Unternehmen ihre Kunden in Fans verwandeln

Als erfolgreichste Idee, um die Fan-Mentalität von Stammkunden herauszukitzeln, hat sich ein individualisierter „Ladenpass“ entpuppt. Diese digitale „My Store Passport“-App schürt die Sammelleidenschaft von Kunden: Wenn sie eine Filiale besuchen und mit einer Starbucks-Kundenkarte bezahlen, erhalten sie über die App virtuelle „Stempel“ und „Medaillen“. Das Vorbild sind die individualisierten Stempel an Bahnhöfen und Tempeln, die viele Japaner und Touristen in eigenen Stempelbüchern sammeln. Befindet sich der Kunde in einer Filiale, zeigt die App automatisch den jeweiligen Café-Stempel an. Tippt man darauf, wird der Stempel größer und gibt an, wie oft man diese Filiale besucht hat.