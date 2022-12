Von Japan lernen Wie japanische Manager firmenübergreifend kreativ werden

Die alternde und schrumpfende Gesellschaft sowie die Corona-Pandemie haben die Akzeptanz dieses Managementstils in Japan weiter beschleunigt. „Je stärker das Krisenbewusstsein in einem Unternehmen ist, desto ernster geht es mit der Kooperation mit einem anderen Unternehmen um“, meint die leitende Beraterin Matsuo vom Unternehmen Eicon, das auf seiner Plattform 25.000 an Open Innovation interessierte Firmen zusammenführt – darunter übrigens auch die japanische Tochtergesellschaft von Bayer.



Lesen Sie auch: „Japaner lachen über die Fantasiepreise für Wohnungen in München“