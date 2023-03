Von Japan lernen Wie japanische Manager ihre Mitarbeiter hegen und pflegen

Der Aufwand von Ajinomoto ist keine Ausnahmeerscheinung. Denn viele Firmen haben angesichts des großen Arbeitskräftemangels erkannt, dass eine gute Gesundheitsfürsorge die eigene Attraktivität für potenzielle Mitarbeiter erhöht. Das moderne japanische Stichwort dazu lautet „Kenko Keiei“: Dieses „Gesundheits-Management“ soll die physische und psychische Belastung der Belegschaft verringern, auch, damit krankheitsbedingte Fehlzeiten schrumpfen und die Zahl der Arbeitsunfälle sinkt. Gleichzeitig lässt sich auf diese Weise das Betriebsklima verbessern. Unterm Strich sollen Produktivität, Umsatz und Gewinn steigen.



Viele Unternehmen definieren daher ihre Arbeitgeberrolle umfassender. Beispielsweise bekommen viele Angestellte Hilfen, damit sie mit dem Rauchen aufhören, etwa durch das Angebot von Entwöhnungsseminaren. Der Mobilfunkanbieter Softbank untersagte das Rauchen auf dem Firmengelände zunächst an einem Tag pro Woche sowie am ersten Arbeitstag des Monatsanfangs. Nachdem es fast keine Beschwerden gab, führte Softbank anlässlich des Umzugs in eine neue Konzernzentrale ein komplettes Rauchverbot ein.