Von Japan lernen Nach Kaizen kommt jetzt Kufū

Wer nach zwölf bis vierzehn Stunden Direktflug aus Deutschland in Japan landet, der hat bis zu seiner Unterkunft meist noch einen längeren Weg in häufig vollen Bussen oder Bahnen vor sich – kein Vergnügen mit müdem Kopf und schwerem Gepäck. Viele Japaner und gut informierte Ausländer übergeben daher ihre großen Koffer bereits am Flughafen an einen Lieferdienst und behalten nur das Handgepäck mit dem Nötigsten für die erste Nacht. Die großen Stücke treffen dann je nach Uhrzeit der Abgabe und nach Entfernung noch am selben oder spätestens am nächsten Tag am Ziel ein.