Von Japan lernen Wie japanische Manager Roboter zum Freund des Menschen machten

Vielmehr sprang Japan, das sich 250 Jahre lang von der Außenwelt abgeschottet hatte, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit einem großen Satz in die Moderne. Man holte den technologischen Rückstand in einer massiven Kraftanstrengung auf. Staat und Unternehmen trieben den technischen Fortschritt voran, weil sie darin die Basis für wirtschaftliche Stärke sahen. Der Übergang von der konfuzianisch geprägten Ständegesellschaft der Edo-Zeit zu einer Industriegesellschaft erfolgte im Zeitraffer. Mangels eines Proletariats blieben Aufstände wie von den Webern in Schlesien oder den Ludditen in England aus – Maschinen standen in Japan von Anfang an für Fortschritt, Moderne, Macht und Wohlstand.