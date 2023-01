Von Japan lernen Wie sich selbst mit aufwändigen Dienstleistungen guter Gewinn erzielen lässt

Doch der Auftakt verlief schleppend: Am ersten Tag holte der Lieferdienst in Tokio nur elf Pakete und im ersten Monat im Schnitt gerade mal knapp 300 Pakete täglich ab. Darauf schloss Yamato mit Geschäften in Wohngebieten, etwa Einzelhändler für Reis und Alkoholwaren, die viel Platz in ihrem Laden haben und keine große Kundenfluktuation kennen, einen Agenturvertrag als Paket-Annehmer ab. Innerhalb von zehn Jahren entstand ein Netz von über 100.000 Annahmestellen. Die Stückzahlen explodierten. Bereits zwei Jahre nach dem Start transportierte die schwarze Katze monatlich über 1 Million Päckchen und Pakete. Während der 1980er-Jahre, als die japanische Wirtschaft stark boomte und immer mehr Geschäftsleute Golfspielen und Studenten Skifahren gingen, lancierte Yamato die Dienstleitungen Ski-TA-Q-BIN (1983) und Golf-TA-Q-BIN (1984) für den Transport der Golftaschen und Skibretter und -stöcke zu den Golfplätzen und Skigebieten und zurück.