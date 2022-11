Von Japan lernen: Warum japanische Manager selbst die Firmentoilette putzen.

Mit seiner landesweiten Einzelhandelskette „Yellow Hat“ für Autozubehör brachte es Hidesaburo Kagiyama in Japan zum Multimillionär. Aber bekannt machte ihn seine Liebe für das Putzen der eigenen Firmentoiletten. Jeder Arbeitstag begann mit dem gleichen Ritual: Barfuß stellte er sich vor die Urinale und WCs in der Unternehmenszentrale und wischte die Hinterlassenschaften der Mitarbeiter mit dem Schwamm weg. Ohne Handschuhe griff Kagiyama tief in die Becken und Schüsseln hinein – „damit mir kein einziges Haar entgeht“. Sein Reinigungscredo wandte Kagiyama erst in seiner Firma an, dann gründete er einen Verein für „Sauberkeit in Japan“, schrieb Bücher, hielt Vorträge und führte auf einer DVD die Techniken der WC-Reinigung vor. Im ganzen Land fanden sich „Freundeskreise des Putzens“ zusammen. „Das Reinigen von Toiletten macht Menschen demütig“, sagt er. „Ich habe noch nie gehört, dass jemand arrogant wird, wenn er Toiletten putzt.“