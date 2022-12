Von Japan lernen Wie japanische Manager firmenübergreifend kreativ werden

Wie eine Rakete auf der Startrampe steht der Roboterriese auf zwei gewaltigen Beinen in einem Gerüst am Hafenpier von Yokohama. Stündlich erklingt Musik, Dampf steigt auf, drei Haltegerüste fahren zurück. Dann schiebt sich die sechs Stockwerke hohe humanoide Maschine langsam vor, kniet sich nieder und dreht ihren behelmten Kopf. Ihre Arme heben und strecken sich, ein Zeigefinger weist zum Himmel. Der Androide verkörpert den „Mobile Suit RX-78F00“ – eine menschengesteuerte Kampfmaschine aus dem Gundam-Universum von Bandai Namco. Der japanische Spielehersteller wirbt mit der Robotershow in der „Gundam Factory Yokohama“ für sein Kultspielzeug, das in mehr als 40 Jahren durch viele Manga-Bücher und Anime-Filme weltweit viele Fans gewonnen hat.