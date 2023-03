Von Japan lernen Wie japanische Manager ihre Mitarbeiter hegen und pflegen

„Radio-Gymnastik“ heißt diese Fitnessübung, der die halbe Arbeitswelt in Japan folgt, ob Bauarbeiter vor ihren Baggern, Büroangestellte an ihren Schreibtischen oder das Personal in Supermärkten vor den Registrierkassen. Aus Büros und Fabriken in ganz Japan erklingt am frühen Vormittag die vertraute Ansagerstimme mit der bekannten Begleitmusik.