Von Japan lernen: Wie japanische Manager Roboter zum Freund des Menschen machten

Anders als in Deutschland verzichtete Japan auf Gastarbeiter, es fehlten historische Erfahrungen mit ausländischen Arbeitskräften. Also vereinnahmte Nippon als erste Nation die Robotik und setzte voll auf die Automatisierung vieler menschlichen Tätigkeiten. Die Maschinen traten aber nicht als Jobkiller an, sondern um Wachstum und Wohlstand zu sichern. Deshalb regte sich wenig Widerstand gegen diese Entwicklung. Die Gewerkschaften achteten lediglich darauf, dass keine Arbeitsplätze verloren gingen.



Lesen Sie auch: Kollege Bot – Will der wirklich nur helfen?



Die langfristige Einführung einer neuen Technologie – ein typisches Merkmal japanischer Politik – wurde belohnt: Die Inselnation stieg zum weltgrößten Hersteller und Exporteur von Industrierobotern auf. Allein Marktführer Fanuc verkaufte in knapp fünfzig Jahren 900.000 Einheiten und Japan Unix dominiert mit nur 110 Mitarbeitern den Weltmarkt für Lötroboter.