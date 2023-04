Von Japan lernen Wie japanische Unternehmen ihre Kunden in Fans verwandeln

Die Stärkung der Kundenbindung ist eine rationale Reaktion der Unternehmen auf das Überangebot an Waren und Dienstleistungen in einer hochentwickelten Volkswirtschaft. Für Produzenten wird es immer schwieriger, völlig neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln und dafür durch Werbung Kunden zu gewinnen. Selbst wenn ein Dienst oder eine Ware Erfolg hat, besteht die Gefahr einer schnellen Nachahmung, da sich Informationen durch soziale Medien rasant verbreiten. „Der Erfolg eines Unternehmens hängt in Zukunft davon ab, ob es gelingt, die Zufriedenheit bestehender Kunden zu erhöhen und sie zu loyalen Fans zu machen, während gleichzeitig neue Kunden gewonnen werden“, doziert die japanische Crowdfunding-Webseite Battery in einem Grundsatzartikel.