Von Japan lernen Wie japanische Unternehmen ihre Kunden zu besseren Konsumenten erziehen

In japanischen Drogerien und Supermärkten sieht das Angebot an Haushalts- und Körperpflegemitteln etwas anders aus als in Deutschland: Bei Flüssigseifen, Shampoos und Pflegespülungen, ebenso bei Flüssigwaschmitteln und Weichspülern, auch bei Spülmitteln, Universal- und Toilettenreinigern stehen neben den Standardprodukten jeweils die zugehörigen Nachfüllpackungen in den Regalen, und zwar in viel größeren Mengen. Daraus lässt sich leicht ableiten, dass die Verbraucher sehr häufig nach diesen Nachfüllpacks greifen. Tatsächlich beträgt ihr Verkaufsanteil rund 80 Prozent der Gesamtmenge. Da die Hüllenfolien dünner und die Verschlüsse kleiner sind, lassen sie sich mit weniger Plastik und damit weniger Kohlendioxidausstoß produzieren. Zugleich verringern sie die Abfallmenge.