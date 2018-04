Von Startups lernen: So werden Mittelständler „Digital-Checker“

Aber was genau hat das junge Berlin, was Mittelständler aus der Provinz so fasziniert? Christopher Rheidt schwärmt von einer Offenheit für neue Themen, die sich im Team nachhaltig etabliert habe. „Vorher hatten wir vor allem darüber gelesen, jetzt waren wir mittendrin. Wir bekamen ein anderes Verständnis für eine neue Generation, die uns interessante Einblicke gewährt. Deren Form des Arbeitens, die wir so nicht unbedingt kannten, ist da sehr präsent. Diese Gemengelage löst etwas aus“, beschreibt der Vorstandsvorsitzende. Für ihn war entscheidend, trotz aller Reize das richtige für sein Unternehmen herauszufiltern. „Wir machen das nicht aus Privatvergnügen. Wir wollten rausfinden, was steckt hinter diesem ganzen Hype und was bringt das uns – wir wollen ja Geschäfte machen.“