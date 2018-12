Von Tesla bis zur Deutschen Bahn Die Management-Flops 2018

Also, keine neuen Attacken an dieser Stelle. Was aber trotz vorweihnachtlicher Milde erlaubt sein muss: Wundern. Sich wundern über einen Manager, der jahrelang offenbar in seinem ganz eigenen Film lebte.



Ein Beispiel: 2015 war der Abgasskandal aufgeflogen. Während Volkswagen Kopf stand, ließ Stadler ein Statement verschicken, wonach es bei der VW-Nobeltochter Audi solche Dieselmanipulationen nicht gegeben habe. Heute wissen wir: Audi hat die Betrugsmasche nicht nur erfunden und sie ein Jahrzehnt lang perfektioniert, sondern hat sie auch noch zu VW exportiert und hat, als wäre nichts gewesen, bis in das Jahr 2018 hinein manipulierte Autos verkauft. Audi war nicht beteiligt am Betrug, Audi war der Betrug.