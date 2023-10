Von wegen „unwichtig“! So machen Sie im Homeoffice Karriere

Und doch schwört Inga Dransfeld-Haase, die neben ihrer Arbeit beim Verband der Personalmanager im Vorstand von BP in Europa sitzt, in ihren Meetings mit ihrem Team auch auf diese persönlichen Fragen: „Wie geht es euch aktuell beruflich? Und wie geht es euch privat?“ Die Teilnehmer geben auf einer Skala von eins bis zehn Antworten. „Und da ist es selbstverständlich, dass ich kurz danach das Einzelgespräch mit jemanden suche, wenn er nur eine drei als Antwort gegeben hat“, sagt Dransfeld-Haase. Von den Chefinnen und Chefs hängt also viel ab. Sie sollten in virtuellen Meetings sicherstellen, „dass jeder und jede die Möglichkeit hatte, das anzusprechen, was er oder sie sagen wollte“, sagt Dransfeld-Haase.