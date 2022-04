„Vorsicht vor dem Nikolauseffekt!“ Dieses Phänomen sorgt für gefährliche Fehleinschätzungen im Beruf und an der Börse

Was ist Ihr Rat an die Führungskräfte?

Die Verzerrungen lassen sich nicht völlig ausschalten. Es kann aber zum Beispiel helfen, nicht nur ein jährliches Leistungsgespräch mit den Beschäftigten zu führen, sondern dies quartalsweise zu tun. Viele Unternehmen sind zudem dazu übergegangen, in zwei oder dreiwöchigen Abständen kurze Feedbacks zu geben. Das verhindert, dass wegen eines Fehlers die gesamte Leistung schlechter beurteilt wird, als sie tatsächlich gewesen ist. Ein weiterer Tipp für Personalverantwortliche: Machen Sie sich regelmäßige Notizen zu den Angestellten und bilden Sie bei der Bewertung daraus am Ende einen Mittelwert.