Vorstandsgehälter: 5,8 Millionen Euro für einen Dax-Chef - im Schnitt

Laut Christine Holz, Vergütungsexpertin der DSW, sind die deutschen Bezüge im internationalen Vergleich aber nicht ungewöhnlich hoch. Im Dow Jones Industrial Average kommen die Topmanager im Durchschnitt auf 16,7 Millionen Euro, also fast dreimal so viel wie die Dax-30-Vorstände.



Top-Verdiener in den USA ist derzeit Disney-Chef Robert Iger mit 32 Millionen Euro. Das zweithöchste Gehalt unter den DJIA-Chefs erzielt JPMorgan-Chase-Chef James Dimon mit 25 Millionen Euro, gefolgt von Ian Read von Phizer mit 23,2 Millionen Euro. Europaweit das höchste Vorstandsgehalt bezieht Carlos Brito, der CEO des Getränkegiganten AB InBev, mit 13,5 Millionen Euro.