Vorstandsnachfolge „Die wahren lahmen Enten sitzen im mittleren Management“

Herr Harich, ist ein Vorstandsvorsitzender, der gerade seinen Abgang verkündet hat, aber erst in anderthalb Jahren seinen Nachfolger ans Ruder lässt, eine lahme Ente?

Das kommt sehr darauf an, über welche Branche und welches Unternehmen wir sprechen. Viele Traditionskonzerne planen die Nachfolge von einem Vorstandsvorsitzenden zum nächsten von langer Hand. Da werden über viele Jahre die Nachfolger strategisch aufgebaut, wie etwa bei Bosch, wo Stefan Hartung als Kronprinz galt, der momentan noch Vorstand für den wichtigsten Konzernbereich Mobility Solutions ist und ab 1. Januar CEO wird. Deshalb ist Volkmar Denner, der jetzige CEO, aber keine lahme Ente. Beide haben genug Raum nebeneinander. In schnelleren Branchen, etwa in technologiegetriebenen Start-ups, sähe das vielleicht anders aus.