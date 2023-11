Wählerische Kandidaten „Das wird Unternehmen in den nächsten fünf bis zehn Jahren wirklich zu schaffen machen“

Für Kirchherr enthalten die Zahlen vor allem eine zentrale Botschaft für Managerinnen und Manager: „Wenn Unternehmen weiterhin kompetente neue Mitarbeiter finden wollen, müssen sie deutlich stärker in die Mitarbeitergewinnung investieren. Also in das Employer Branding, in das Personalmarketing oder die Recruitingabläufe.“ Die finanzstarken Konzerne dürften das schultern können, glaubt Kirchherr. Sorgen macht sich der Berater um all die kleinen und mittleren Betriebe im Land: „Ich sehe hier eine große Gefahr für den deutschen Mittelstand, wo die Annahmequoten der Jobangebote teilweise schon unter 60 Prozent liegen. Für diese Unternehmen wird es in der Zukunft wirklich schwierig, sich gegen die großen Konzerne im Wettbewerb um Mitarbeiter durchzusetzen.“