Wandel bei Thyssenkrupp Steel „Die Menschen, die das können, lassen sich an zwei Händen abzählen“

Wie stark müssen sich die Mitarbeiter fachlich umorientieren?

Die nötigen Kenntnisse der Mechanik, Elektrik und Industrieverfahren bleiben im Kern die gleichen. Leichte Veränderungen in den Prozessen am Hochofen, zum Beispiel die fortschreitende Automatisierung, gab es immer. Aber das neue Aggregat erfordert schon eine ganze neue Bedienung. Einige werden auch mal ein halbes Jahr ins Ausland gehen müssen, um an so einer Anlage mitzuarbeiten. Damit sie die Dinge, die anders sind als an einem Hochofen oder in der Kokerei, kennenlernen. Diese Erfahrung kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keiner haben.