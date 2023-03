Wege aus dem Fachkräftemangel Warum Unternehmen jedem Mitarbeiter bei der Karriere helfen sollten

Während die Mitarbeiter Feedback und Coaching für ihre Karriere benötigen, brauchen die Manager möglicherweise Feedback und Coaching für ihre eigenen Coaching-Fähigkeiten. „Selbst die besten Führungskräfte brauchen Hilfe und Unterstützung“, sagte Gigliotti von UPMC. Das Unternehmen hat Check-in-Tools eingeführt, um den Feedback-Prozess zu erleichtern. Mit dem sogenannten Anytime Check-in kann jeder Mitarbeiter jederzeit Feedback an andere im Unternehmen senden, etwa nachdem er mit jemandem an einem Projekt gearbeitet hat oder einen Kollegen gesehen hat, der einen bemerkenswerten Beitrag geleistet hat. Die Kommentare können nur für den Mitarbeiter oder auch für dessen Vorgesetzten sichtbar gemacht werden. Darüber hinaus können Vorgesetzte mit Anytime Check-in ihre eigenen privaten Notizen pflegen und diese dann bei der jährlichen Überprüfung einsehen. In der Zwischenzeit können die Mitarbeiter ehrliches Feedback in Echtzeit von Kollegen und Vorgesetzten erhalten.



Unsere Untersuchung hat gezeigt, dass viele Unternehmen Teile des Karrieredreiklangs implementieren, aber nur wenige die drei Elemente in ein erfolgreiches System zur Mitarbeiterentwicklung in großem Umfang integriert haben.