Wege aus dem Fachkräftemangel Warum Unternehmen jedem Mitarbeiter bei der Karriere helfen sollten

Im University of Pittsburgh Medical Center (UPMC), einem 24-Milliarden-Dollar-Gesundheitsdienstleister und Versicherer mit 92.000 Mitarbeitern, arbeitet die Personalabteilung eng mit den Führungskräften zusammen, um Dutzende von Karrierewegen festzulegen. „Ein Großteil dieser Informationen wurde jedoch innerhalb der Personalabteilung aufbewahrt“, so Tony Gigliotti, Senior Director of Talent Management and Organizational Development. Vor kurzem hat UPMC das Tool „Explore Careers“ für jeden Mitarbeiter eingeführt. „Die Mitarbeiter können sich einloggen und sehen: Wohin sind die Leute gegangen, die in meiner Rolle waren? Welche Rollen gibt es in meiner Jobfamilie, und wer hat diese Rollen inne? “ So können die Mitarbeiter Kollegen in bestimmten Rollen kontaktieren, um mehr zu erfahren, oder sie können verfügbare Stellenausschreibungen für diese Rollen überprüfen.



Lesen Sie auch: So bauen Sie das ideale Team



Unilever bietet Workshops namens „Discover Your Purpose“ an, in denen die Mitarbeiter ihre Erfahrungen und Ziele reflektieren und anschließend Entwicklungspläne für die nächsten sechs bis 18 Monate erstellen können. Auf der Grundlage ihrer Pläne können die Mitarbeiter auf eine Vielzahl interner und externer Ressourcen zugreifen, um ihre Fähigkeiten auszubauen und ihr Fachwissen zu zertifizieren.