Wege aus dem Fachkräftemangel Warum Unternehmen jedem Mitarbeiter bei der Karriere helfen sollten

Wenn Mitarbeiter Menschen in anderen Funktionen kennenlernen, können sie besser entscheiden, was in ihrer eigenen Karriere möglich ist. Sie können einen Arbeitsplatzwechsel auf Zeit organisieren und so ausloten, wie ihre Fähigkeiten und Interessen zusammenpassen. Und sie können so einen Beitrag dazu leisten, dass sich ein Vorgesetzter mit dem Gedanken anfreunden kann, einen internen Mitarbeiter einzustellen, der sich weiterentwickeln möchte, anstatt einen externen Bewerber zu beschäftigen, der die erforderlichen Fähigkeiten bereits zu besitzen scheint.

Unternehmen sollten daher ihren Mitarbeitern helfen, ein breiteres Netzwerk aufzubauen – so wie sie es auch mit den Teilnehmern an High-Potential-Programmen tun. Accenture unterrichtet in globalen Klassenzimmern, in denen Manager aus zahlreichen Ländern gemeinsam an Fallstudien, Simulationen und Gruppenprojekten arbeiten. Bei der DBS Bank werden die Mitarbeiter ermutigt, ihr Fachwissen in Peer-Learning-Sitzungen weiterzugeben, und sie knüpfen neue Verbindungen durch die Sitzungen, die sie lehren und besuchen. Da viele Mitarbeiter inzwischen auch an entfernten Standorten arbeiten, sind solche gezielten Möglichkeiten der globalen Zusammenarbeit in praktisch jedem Unternehmen möglich geworden.