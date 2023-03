Wege aus dem Fachkräftemangel Warum Unternehmen jedem Mitarbeiter bei der Karriere helfen sollten

Wenn man von den Mitarbeitern verlangt, dass sie ihre berufliche Entwicklung selbst in die Hand nehmen, klingt das für die Führungskräfte, die Investitionen in die Personalabteilung genehmigen und andere in Führungspositionen verwalten, gut. Schließlich sind diese Führungskräfte genau die Art von Menschen, die ihre Karriere selbst in die Hand nehmen konnten. Talentierte, fleißige und ehrgeizige Menschen, die bereit waren, die Extrameile zu gehen. Wenn Chefs glauben, dass ein Selbstbedienungskonzept für alle funktioniert, ist die Versuchung groß, dem Mitarbeiter und nicht dem Prozess die Schuld zu geben, wenn es nicht klappt.