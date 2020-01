Weibliche Führungskräfte „Frauen müssen lernen, wie sie die Karriere anderer Frauen stärken können“

WirtschaftsWoche: Frau Probert, mit Jennifer Morgan bei SAP steht seit Oktober erstmals eine Frau an der Spitze eines Dax-Konzerns. In den größten börsennotierten Unternehmen ist der Frauenanteil in den Aufsichtsräten auf mehr als 30 Prozent gestiegen. War 2019 in Deutschland der Wendepunkt für mehr Frauen in Führungspositionen?

Frederike Probert: Nein, leider noch nicht. Es bewegt sich langsam etwas, das ist natürlich gut. Aber in den sozialen Netzwerken hat man kurz vor Weihnachten viele Vergleiche gesehen: Bilder der neuen, sehr weiblichen finnischen Regierung und deutscher Gremien und Vorstände. Diesen Unterschied zu sehen ist für Deutschland ein Weckruf: Es ist noch einiges zu tun.