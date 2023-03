Weiterbildung in Afrika „Heute blicken wir deutlich entspannter auf den Fachkräftemangel“

Bald 40 Jahre nach der ersten Reise will Hecker diese Perspektiven selbst bieten. Sein Unternehmen Amalitech sitzt an drei Standorten in Afrika: In Sekondi-Takoradi und Accra in Ghana sowie in Kigali in Ruanda bildet das Unternehmen Hochschulabsolventen weiter und stellt sie bei einer der Tochtergesellschaften in den jeweiligen Ländern ein. Für das Trainingsprogramm, das bis zu neun Monate dauern kann, müssen sich die Fachkräfte bewerben. Wer das Training erfolgreich absolviert, erhält ein Jobangebot und arbeitet später in Projekten von Amalitech-Kunden wie etwa der Nexum AG. 1000 Menschen haben das Training bereits durchlaufen, aktuell nehmen 300 daran teil. Doch nicht alle gehen später zu Amalitech. Einige Unternehmen, sagt Hecker, hätten das Potenzial der Fachkräfte und seines Programms bereits erkannt. Und so würden Unternehmen aus Kanada und Großbritannien die Teilnehmer abwerben, sagt Hecker, den das nach eigener Aussage nicht stört: „Wir wollen in erster Linie Jobs schaffen – das ist das übergeordnete Ziel.“ 260 Menschen arbeiten aktuell für Amalitech.