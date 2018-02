Weiterbildung: Schlechtes E-Learning frustriert motivierte Mitarbeiter

Jeder zweite Mitarbeiter in Unternehmen mit Online-Kursen für eigenständiges Lernen findet deren Inhalte unattraktiv und nicht praxisbezogen. Das ist eines der Ergebnisse einer internationalen Studie mit dem Titel „Moderne Lerninhalte für moderne Mitarbeiter“ des Marktforschungsunternehmens Towards Maturity in Zusammenarbeit mit dem Dienstleister Skillsoft. Die Studie zeigt, dass durch die Digitalisierung insgesamt ein hohes Bedürfnis an Weiterbildung existiert – die Angebote sind jedoch häufig nicht zufriedenstellend. Dabei setzen 89 Prozent aller Organisationen bereits Lern-Management-Systeme ein.