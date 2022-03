Weltfrauentag: Der Mittelstand verschläft die Gleichberechtigung

Doch während die Erwerbsbeteiligung von Frauen in Vollzeit in der gesamten Wirtschaft zumindest langsam zulegt, während auch der Lohnunterschied ganz behutsam kleiner wird und mehr Frauen in unteren Führungsebenen arbeiten, ändert das in den Chefetagen des Mittelstands: nichts. Auch an der Frauenquote für Vorstände, die seit August 2021 für börsennotierte Unternehmen gilt, nimmt sich der träge Mittelstand offenbar kein Beispiel: Ausgerechnet bei den so bedeutenden Mittelständlern mit mehr als 50 Beschäftigten liegt die Chefinnenquote nur bei acht Prozent. Unter den Unternehmen mit weniger als fünf Mitarbeitern ist sie hingegen noch vergleichsweise „hoch“, liegt bei fast 17 Prozent.