Wer übernimmt das Kanzleramt? „Man darf Wahlen verlieren, aber nicht das Gesicht“

Welche Strategien gibt es denn, um in so einer Verhandlung zu bestehen?

Es gibt zwei Möglichkeiten: offensiv oder defensiv. Söder ist der Offensive: Er sagt „Der nächste Kanzler muss ein Krisenmanager sein“, muss dann aber auch zeigen, dass er Krisen managen kann. Oder man macht es wie Friedrich Merz: sehr defensiv. Ich warte mal, bis alle anderen Fehler machen und steige dann in den Ring, wenn schon alle am Boden liegen. Entweder bin ich der aggressive Anführer oder der Abwartende. Man muss seiner Marke dann aber auch treu bleiben. Und am Ende wird man dann sehen, was davon mehr angenommen wird.