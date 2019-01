 Werner Lanthaler: „Manager dürfen keine Angst vor Veränderungen haben“

Rückblickend betrachtet: Worauf muss der Manager eines Unternehmens in der Krise vor allem achten?

Zunächst einmal sollte ein Manager nicht in Krisen denken, sondern auch in schwierigen Zeiten die Stärken des eigenen Unternehmens kennen und das Potenzial sehen. Das bedeutet keineswegs, blind für Risiko zu sein – es bedeutet nur, keine Angst vor Veränderungen zu haben. Angst ist ein schlechter Ratgeber, denn sie lähmt. Gerade in schwierigen Zeiten kommt es aber darauf an, zu agieren und nicht zu reagieren. Nur wer sich seine Handlungsfähigkeit bewahrt und Position bezieht, kann eine Strategie entwickeln, die auch von der Belegschaft mitgetragen wird.