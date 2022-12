Werner, Mateschitz, Schaller Diese Wirtschaftsgrößen starben 2022

Evelyn de Rothschild: Geboren 1931 in einer der bekanntesten Bankiersfamilien der Welt, genoss Evelyn de Rothschild als junger Mann das Leben in vollen Zügen: Polo, Pferde- und Autorennen. Mit 26 trat er dem Familienunternehmen N.M. Rothschild & Sons bei und leitete ab 1976 das Bankhaus mit mehreren Tausend Angestellten in rund 40 Ländern. Damit war er etwa ein Vierteljahrhundert lang das Oberhaupt der Dynastie, die ihr Geld mit reichen Privatkunden und Investmentbanking macht. Evelyn de Rothschild starb am 8. November im Alter von 91 Jahren.

Bild: imago images