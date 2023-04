Nun zu dem, was unsereins vielleicht gleich in den Sinn kommt: Die Agility in Unternehmen, die, wie alle vorhergehenden Agilitätsbegriffe, vom lateinischen „agilitas“ abgeleitet werden – Beweglichkeit heißt das. Die Wikipedia fasst dankenswerterweise die Funktion des großen Wortes im Management zusammen. Agilität sei, so das Lexikon, ein „Merkmal des Managements einer Organisation (...) flexibel und darüber hinaus proaktiv, antizipativ und initiativ zu agieren, um notwendige Veränderungen einzuführen.“ Wer vorher bei den Hündchen aufgepasst hat, weiß hier jetzt auch, wo der Haken an der Sache ist: „notwendige Veränderungen“.