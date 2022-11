Wiedereingliederung bei Long Covid „Von meinen Langzeit-Patienten arbeiten nur zwei wieder in Vollzeit“

Zahlreiche solcher stark Betroffenen hat sie in der Einrichtung über Monate betreut. Das geht, wenn die Berufsgenossenschaften die Infektion als Berufskrankheit anerkennt. Viele ihrer Patientinnen und Patienten haben sich in Gesundheitsberufen beim Jahreswechsel 2020/2021 in Krankenhäusern angesteckt, damals noch ohne Impfung und mit ungenügender Schutzkleidung. Bei deutlich mehr Patienten dauert die Reha nur wenige Wochen. „Viele arbeiten jetzt in Teilzeit mit Post Covid.“