„Wir sind ein junges Team“ Mit diesen Formulierungen vergraulen Firmen ältere Bewerber

Dabei sind sich Ökonomen einig, dass selbst Rentner noch eine Zielgruppe sind, die der Wirtschaft im Kampf gegen den Mangel an Arbeitskräften hilft. Und weil die Rente bei vielen nicht ausreicht, um sich vollends zur Ruhe zu setzen und wieder andere noch fit sind und einfach gerne noch weiter arbeiten, sollten Unternehmen auch um Rentner als neue Mitarbeiter werben. Das geschieht jedoch erst äußerst zaghaft, zeigen Daten der auf Personaldaten spezialisierten Agentur Index. Das Unternehmen aus Berlin wertet regelmäßig die Stellenanzeigen in Hunderten Printmedien, Online-Stellenbörsen und auf 200.000 Firmenwebseiten aus. Für die WirtschaftsWoche hat Index ermittelt, wie sich die Stellenanzeigen, in denen Firmen um Rentner werben, in den vergangenen Jahren entwickelt haben. Demnach haben die Stellenanzeigen, in denen das Wort „Rentner“ auftaucht, im ersten Halbjahr 2022 nur um gut fünf Prozent gegenüber dem Vorjahreswert zugelegt. Und im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 haben Unternehmen zuletzt sogar 31 Prozent weniger Stellenanzeigen geschaltet, in denen sie um Rentner werben.