Wirecard-Skandal Sechs Lektionen: Wie Manager den Knast überstehen

Lektion 5: Körperlich fit bleiben

Als Thomas Middelhoff aus der Untersuchungshaft entlassen wird, wiegt er 16 Kilogramm weniger, als bei seiner Inhaftierung. Vor allem schreibt er das der Autoimmunerkrankung zu, die in der Haft bei ihm diagnostiziert wurde. Aber auch die einseitige Ernährung in der JVA sei daran schuld. „Wer in großem Umfang scheitert, vernachlässigt oft auch seinen Körper – so war es auch bei mir“, schreibt er. Nach der Haftentlassung versuchte er deshalb, besonders gesund und nährstoffreich zu essen und auf Zucker und Süßigkeiten zu verzichten. Außerdem führte er ein Training weiter, das er bereits in der Haft begonnen hatte. In der JVA Bielefeld, in der er seinen offenen Vollzug absaß, nahm er sich vor, jeden Tag eine Stunde Sport zu machen, etwa Joggen im Gefängnishof. „Mitten in der Unfreiheit des Gefängnisses fühlte ich mich bei meinen täglichen Runden frei“, schreibt er. Trotz der zwischenzeitlichen Erkrankung sei er so am Ende der Haft „physisch und auch psychisch in einer deutlich besseren Verfassung als am Tag meiner Verhaftung im Gerichtssaal“ gewesen.