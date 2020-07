Wirecard-Skandal Sechs Lektionen: Wie Manager den Knast überstehen

Lektion 3: An die eigene Stärke erinnern

Gefängnisse sind ungemütliche Orte, das liegt in der Natur der Sache. Dass die Middelhoffschen Anwesen in Saint Tropez und Bielefeld einen besseren Lebensstandard als die JVA Essen bieten, überrascht wenig. Um das zu unterstreichen, lässt der Ex-Manager kein gutes Wort an der Ausstattung der acht Quadratmeter großen Zelle, die fünf Monate lang sein Zuhause war. Harte Schaumstoffmatratzen, stinkende Toiletten, zugige Fenster, grelles Neonlicht, das ihn nachts vom Schlafen abhält. Was ihm in den ersten Tagen hilft, sich nicht aufzugeben, ist der Vergleich mit in seiner Erinnerung an schwierige Situationen, die er ebenfalls überstanden hat. So versucht er, die Zelle mit seinem Zimmer im Studentenwohnheim Münster-Mecklenbeck zu vergleichen. „Während des Examens hatte ich mein Zimmer oft tagelang nicht verlassen und mit niemandem gesprochen. Ich war damals fokussiert auf die Prüfungen. Also werde ich die Strategie, die damals Mittel war, jetzt zum Zweck erklären.“