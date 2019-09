Wirtschaftskriminalität: Diese Mitarbeiter betrügen am häufigsten ihre Unternehmen

In einem mittelständischen Unternehmen der chemischen Industrie zweigte eine Co-Geschäftsführerin, die seit Jahrzehnten im Unternehmen tätig war, über zwölf Jahre hinweg rund 750.000 Euro ab. Die Täterin führte die Buchhaltung in eigener und alleiniger Verantwortung und ließ regelmäßig Geldbeträge auf das eigene Konto fließen. Dabei ging sie so geschickt vor und argumentierte auf Nachfragen so überzeugend, dass auch der Wirtschaftsprüfer jahrelang keinen Verdacht schöpfte. Erst als dieser wechselte und die Täterin krankheitsbedingt länger fehlte, fielen die Unregelmäßigkeiten auf.



Die Motivation: Sie finanzierte mit dem Geld ihre Kaufsucht. Das blinde Vertrauen der Geschäftsleitung begünstigte ihre Machenschaften.