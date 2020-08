Wirtschaftsstrafprozesse Was PR-Berater für den Ruf von Markus Braun tun können

Wohlrabe ist überzeugt davon, dass „außergerichtliche Einigungen durch den nötigen medialen oder politischen Rückenwind vorbereitet und ermöglicht werden“ könnten, wie er in seinem Buch schreibt. So gesehen verfehlte Middelhoffs öffentliche Justiz-Schelte seine Wirkung nicht. Sein Ruf aber war schon 2015 nicht mehr zu retten – und wurde so in Middelhoffs Selbstwahrnehmung zum entscheidenden Grund für die Haftstrafe: Einen Großteil seiner Strafe, sagte Middelhoff später, habe er dafür bekommen, „dass ich Fehler gemacht habe im öffentlichen Auftritt, dass ich gierig rübergekommen bin, dass ich eiskalt rübergekommen, dass ich arrogant rübergekommen bin“. Es bliebt also noch viel Luft nach Unten für Markus Braun. Sein Ex-Kompagnon Marsalek ist da schon ein Stück weiter.



Im Skandal beim Zahlungsdienstleister Wirecard packt ein Kronzeuge aus, drei Ex-Manager wurden verhaftet. Jürgen Wessing, einer der renommiertesten Strafverteidiger Deutschlands erzählt, wie es Managern in Haft ergeht und was sie niemals tun sollten.