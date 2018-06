Wissenschaftler Joachim Schwalbach: „Vorstände profitieren übermäßig vom Unternehmenserfolg”

Joachim Schwalbach, emeritierter Professor für Internationales Management an der Humboldt-Universität Berlin und Enrico Prinz, Professor für Finanzwirtschaft und Corporate Governance an der Universität Straßburg, haben die Geschäftsberichte der Konzerne ausgewertet, die seit der Gründung des Dax Bestandteil des deutschen Aktienindex sind - darunter Allianz, Siemens und Volkswagen. Das Ergebnis: Die Vergütung der Vorstände hat sich in den vergangen 30 Jahren verzehnfacht.