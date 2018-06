Wissenschaftler Joachim Schwalbach „Vorstände profitieren übermäßig vom Unternehmenserfolg”

Das wird bei den heutigen variablen Anteilen am Gehalt doch auch schon versucht.

Oft wird dabei aber nur auf den Aktienkurs geschaut. Steigt er, steigt auch der Bonus. Dabei können Vorstände die Börse eigentlich nur bedingt beeinflussen. Außerdem sind die Zeiträume, die für die Berechnung langfristiger Boni angeschaut werden, meistens zu kurz. So konnte es unter anderem dazu kommen, dass deutsche Autobauer die langfristige Entwicklung in Richtung Elektromobilität verschlafen haben, ihre Vorstände aber trotzdem sehr gut bezahlt wurden.