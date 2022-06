WiWo-Topkanzleien: Die besten Anwälte für Kartellrecht Warum sich bei Wettbewerbsfällen immer weniger Kronzeugen melden

Thyssenkrupp beispielsweise hat seine Complianceabteilung auf ein 80 Mann starkes Team aufgestockt, das weltweit von weiteren 250 Compliancemanagern unterstützt wird. Linklaters-Partnerin Seeliger erzählt, dass sie es in den vergangenen zehn Jahren alleine auf rund 250 Schulungen in verschiedenen Konzernen gebracht hat. Die Aha-Erlebnisse, wenn dort Mitarbeiter am Rande ihr nur „mal eben eine Frage“ stellten und plötzlich ein handfestes Problem dabei herauskomme, seien inzwischen sehr viel seltener geworden.