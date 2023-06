Work in Progress „Viele Menschen arbeiten unter ihren Möglichkeiten“

Immerhin, in ihrer Klage steckt auch ein wenig Hoffnung: Es gebe noch Märkte „in dieser Welt“, in denen „Arbeitskräfte in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen“, sagt Coßmann. Ein Beispiel: Am Symrise-Produktionsstandort in Granada in Spanien gibt es „gut ausgebildete Fachkräfte, die zu deutlich geringeren Löhnen tätig sind“ , sagte Coßmann auf der Konferenz „Work in Progress“, die die Handelsblatt Media Group, zu der die WirtschaftsWoche gehört, gemeinsam mit Stepstone am 1. und 2. Juni in Düsseldorf veranstaltet.