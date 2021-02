Würth, Grupp, Knobel und Co. Die 10 besten Zitate erfolgreicher Unternehmer und Manager

Sein Erfolgsrezept: authentisch bleiben: Autorität eigne Klein sich an, indem er sich so lange in Themen einarbeite, bis er die Kernprozesse vollkommen verstehe, verriet er im Business-Insider-Interview. Dennoch sei Teamarbeit wichtig. Gerade in der heutigen Industrie gebe es kaum Aufgaben, die man alleine bewältigen könne. Eine Führungsposition sollte ein Gespür für das Team haben. Um Erfolg zu sei ein heterogenes Team mit unterschiedlichen Fertigkeiten notwendig. „Das macht modernes Leadership dann auch aus.“